LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Mora | Scalia e Di Pietro in semifinale! Attesa per Razzetti e la 4×100 stile

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.32: Il polacco Ostrowski precede tutti nella quinta batteria con 22?71, secondo lo spagnolo Molla Yanes con 22?83 2.31: L’ugandese ssengonzi con 23?79 si impone nella quarta batteria dei 50 farfalla uomini 2.28: Carroll di Gibilterra con 25?53 vince la terza batteria 2.27: Il rumeno Anghel domina la seconda batteria con 23?85. Saranno 10 le batterie 2.25: Muravvej degli atleti rifugiati si aggiudica la prima batteria dei 50 farfalla con 26?59 2.23: Per la semifinale si qualificano Zhang, Henique, Junevik, Huske, MacNeil, Wang, Gastaldello, Soma, Di, De Waard, Curzan, Tsuda, Savard, Jensen, Gasson, Perkins 2.22: Bene Silvia Diche chiude terza l’ultima batteria e avanza in semifinale. Vince Yang Zhufei con 24?75 davanti alla cinese Wang con 25?28, terza Di ...

Eurosport IT

L'atleta di Fiamme Rosse e Amici delVVFF Modena, specialista della vasca corta, ha il secondo tempo di iscrizione (49.37) e partirà nella penultima batteria. Il programma prosegue con i 50 ......, primo soccorso e pure tiro con l'arco e con la pistola, ma ad aria compressa per evitare ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... 100m stile libero - Uomini - Batterie live - 14 dicembre 2022 Al via oggi i Mondiali in vasca corta al Melbourne Sport Aquatics Centre. Si parte subito forte, con la finale dei 1500 stile libero con Gregorio Paltrinieri atteso protagonista. In programma anche le ...La sedicesima edizione della manifestazione iridata dal 13 al 18 dicembre in Australia. Da vedere su Rai Sport +HD e in diretta streaming su Rainews.it ...