(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Bisogna chiedere con forza di non limitarsi alle, quello che succede è drammatico, è inaccettabile che nel tempo di oggi donne e uomini siano portati in carcere, impiccati, che venga repressa nel sangue una manifestazione di libertà. Dall'deve venire una risposta unica e forte". Così Enricoin aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue

Il Sannio Quotidiano

... con i complimenti di Enrico, alla carica di segretario generale dell'Ituc, l'Organizzazione ... sia diventata così accondiscendente nei confronti dell': alleato del Qatar che vuole ...leggi anche Polizia morale, cos'è e cosa cambia con l'abolizione L'appello per la liberazione ... fra gli altri, Enrico, Giuseppe Conte e Gennaro Sangiuliano , oltre a numerose personalità ... Iran: Letta, ‘Europa non si limiti a parole’ Mondo Talebani in Afghanistan, conseguenze e scenari: parere degli esperti Il ritorno dopo 20 anni del movimento - basato su un'interpretazione radicale della legge islamica -… Leggi ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Bisogna chiedere con forza di non limitarsi alle parole, quello che succede è drammatico, è inaccettabile che nel tempo di oggi donne e uomini siano portati in ...