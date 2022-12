Endas Capua al tappeto | ancora un successo per la Pallamano Benevento

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Terza vittoria consecutiva per lanel campionato di serie B. I giallorossi, dopo essersi imposti su Sporting Club Gaeta ed Handball Club Sannio, hanno battuto anche l’al Pala Valentino Ferrara con il punteggio di 28-25 (primo tempo 15-11). La squadra di mister Andrea Sangiuolo ha avuto tra le mani la partita dall’inizio alla fine ma a metà ripresa ha rischiato comunque di complicarsi la vita dissipando un largo vantaggio di otto reti. Il calo dei padroni di casa ha rinvigorito gli ospiti che tuttavia non sono riusciti a completare l’auspicata rimonta. Due punti d’oro per unache dovrà migliorare qualcosa nella gestione delle diverse fasi della partita. È di questo parere ...

Benevento . Continua la striscia di vittorie per la Pallamano Benevento nel torneo maschile di serie B. La squadra di Andrea Sangiuolo ha centrato il terzo successo consecutivo battendo l'tra le mura amiche del Pala Valentino Ferrara. 28 - 25 (primo tempo 15 - 11) il punteggio finale nel derby campano che ha premiato i sanniti, bravi ad imporre il ritmo gara.