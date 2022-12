Settala | arrestati due pusher marocchini armati di machete e coltello; sequestrati 23 | 5 gr di cocaina | 25 gr di hashish e 22 gr di eroina

...milanese di Lambrate hanno individuato nell'area boschiva di via Fratelli Rosselli a, nota ... con precedenti per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, sono stati...Impegnati in un' attività antidroga , nella giornata di venerdì 9 dicembre gli agenti avevano individuato l'area boschiva di via Fratelli Rosselli a(Milano) come zona di spaccio. Intervenuti ...La questura di Milano, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato a Settala due cittadini marocchini di 19 e 22 anni per la detenzione ai fini di s ...Di Alessandra Zanardi Braccati dalla polizia di Stato, due pusher maghrebini non hanno esitato a minacciare gli agenti con machete e coltello prima di essere fermati e arrestati. L’episodio è accaduto ...