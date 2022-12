La situazione in Perù è sempre più confusa

RaiNews

di Rock Reynolds È di qualche giorno fa la notizia del fallito golpe in, un bislacco, disperato tentativo da parte del presidente di risollevare le sorti di un'...praticamente in ognidi ...Nel paese monta la protesta popolare Intanto cresce la protesta popolare in. I manifestanti ... Iquitos, Madre de Dios, Ica, Tacna e Huacho, si sono svolte proteste contro l'attuale... Perù, un paese in costante "terapia intensiva"