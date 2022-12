Spaventoso incidente | cinque persone in ospedale

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 13’30 di oggi 11 dicembre, sono intervenuti nel comune di Monteforte Irpino sulla SS 7 Bis, in località Alvanella, per unstradale che ha visto coinvolte tre autovetture scontratesi ad un incrocio. A bordo dei tre veicoli, vi erano complessivamente seidi cui una era rimasta bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino, insieme alle altre, per essere sottoposte a cure mediche. I Vigili del Fuoco curavano la messa in sicurezza delle autovetture incidentate e dell’area interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

