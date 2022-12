Sparatoria Fidene | il killer è il 57enne Claudio Campiti

Sono in corso da parte dei carabinieri i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica della, avvenuta questa mattina poco dopo le 9, in un gazebo esterno al bar 'Il posto giusto' in via Monte Giberto a Roma . Tre le persone uccise, tutte donne e 4 i feriti. L'uomo che ha aperto il ...11 dicembre 2022 a a aRoma, spara durante una riunione di condominio: perdono la vita tre donne. Un uomo, di circa 60 anni, ha fatto fuoco durante una riunione di condominio in un bar del quartiere di Fidene, a Roma… Leggi ...Fidene, Roma Nord, l'omicida è in stato di fermo e pare soffrirebbe di problemi psichici (alcune immagini dal web) ...