La Gelbison sfiora il colpaccio a Crotone | Chiricò risponde a Fornito

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta volta il pareggio, il quarto di fila, non è di quelli da buttare via per la. La compagine salernitana, anzi,ilin casa del, seconda forza del campionato alle spalle del Catanzaro. L’undici di De Sanzo fa correre un brivido lungo la schiena dei pitagorici, dopo il vantaggio realizzato dae pareggiato a metà del secondo tempo da. Unacoriacea, capace di reggere l’urto dello Scida e della compagine di Lerda nonostante l’inferiorità numerica. I salernitana, infatti, chiudono in dieci, disputando il quarto d’ora finale senza Cargnelutti, espulso dal direttore di gara. Un cartellino rosso che non macchia la prestazione di unache sale dunque a 23 punti in ...