Giulia De Lellis parla dei suoi attacchi di panico | “Ora ho imparato a gestirli”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 11 dicembre 2022)Deè oggi uno dei personaggi più noti e apprezzati sui social, punto di riferimento per molte ragazze, che si affidano a lei quando sono in cerca di consigli su come curare la propria immagine. L’influencer utilizza spesso il suo profilo Instagram anche perre di alcuni aspetti meno noti della sua vita privata, sperando così di essere di aiuto a chi sta vivendo la stessa situazione. In passato, ad esempio, lei ha rivelato apertamente quanto la sua relazione con Andrea Damante, finita ormai da tempo, sia stata condizionata dai numerosi tradimenti di lui. Soffrirne è stato inevitabile, ma lei ha provato a trovare qualcosa di positivo in quella vicenda e ha scritto un libro sull’argomento, dal titolo emblematico: Le corna stanno bene su tutto. La 26enne non ha mai fatto mistero con ifollower di ...