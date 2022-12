Finale di Ultima Traccia Berlino 7 su Rai2 l’11 dicembre | ci sarà l’ottava stagione?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022)7 si conclude su. Nella seconda serata di domenica 11, dopo ildi Bull, va in onda l’ultimo episodio di. Di seguito le anticipazioni. Nell’episodio 7×12 intitolato Ambizioni pericolose: uno chef presuntuoso, Viktor Brenner, scompare dal suo ristorante durante uno dei suoi banchetti. Le indagini ricadono prima nella sua sfera amorosa, ma prendono un’altra direzione grazie ad una telefonata da Shanghai. Nel cast di: Hans Werner Meyer , Jasmin Tabatabai , Susanne Bormann , Florian Panzner , Bert Tischendorf. La serie tv va in onda dal 2012 e attualmente sono state prodotte undici stagioni; le ultime quattro sono ancora inedite in ...