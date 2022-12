Atletica | Nadia Battocletti vince gli Europei di cross | “Venivo da un periodo difficile | ho avuto dure sorprese”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022)ha vinto la gara riservata alle under 23 agli2022 di. L’azzurra ha trionfato da vera fuoriclasse al Parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino), confermando il pronostico della vigilia e difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. La trentina è stata impeccabile di fronte al proprio pubblico, chiudendo l’anno solare con un’affermazione di lusso dopo i tanti problemi fisici che le hanno rovinato la stagione. La 22enne ha messo le mani sul quarto titolo continentale consecutivo nella corsa campestre, dopo il doppio sigillo tra le under 20 (2018 e 2019) e quello di dodici mesi fa tre le under 23.completa il proprio poker personale, ribadendo di essere l’assoluta Regina delnelle categorie ...