Orietta Berti | “ritorno in Rai dopo il GF Vip” | ecco che programmi farà

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tra il comeback al Festival di Sanremo, il singolo con Fedez e i suoi look (curati da Nick Cerioni),sta vivendo una seconda giovinezza, una vera rinascita artistica. La cantante è stata anche tra i volti di punta di Che Tempo Che Fa, ma quest’anno ha lasciato la corte di Fabio Fazio ed ha traslocato su Mediaset al GF Vip. Quello di opinionista di reality però – secondo me – non è un ruolo azzeccatissimo per, che sicuramente dà colore al programma e porta allegria, ma non aggiunge spunti interessanti sulle dinamiche (né tantomeno ne crea come invece fanno Sonia Bruganelli e Giulia Salemi). Il prossimo anno però lapotrebbe lasciare il posto in Mediaset per farein Rai. Questo almeno è quello che ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. ...