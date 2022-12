Al via la stagione dall’8 dicembre in Friuli Venezia Giulia Si scia solo a Sella Nevea

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Inda giovedì a domenica si torna are nelcomprensorio di, che aprirà una parte delle piste e alcuni impianti di risalita, quali la telecabina Canin, la seggiovia Gilberti e la funivia del Prevala. A Tarvisio e a Piancavallo saranno aperti rispettivamente la telecabina del Lussari e la seggiovia Tremol1, ma con accesso consentitoai pedoni. Data l’apertura parziale delle piste, PromoTurismoFVG ha deciso di applicare uno sconto del 30 per cento sull’acquisto degli skipass giornalieri e plurigiornalieri: tenendo conto del periodo di bassa, il giornaliero adulti passerà da 28 a 19,60 euro. Le condizioni meteo non hanno consentito di aprire le altre località sciistiche: il ...

Il Sole 24 ORE

Intreccio probabilmente decisivo per il futuro di Joao Felix:dall'Atletico Madrid con scambio, il top club lo 'sottrae' alla Serie ADiversi i giocatori sotto ... che però in questasi è ...Non c'è pace per il daytime di Rai1, che dal 18 novembre scorso subisce continui cambiamenti relativi alla programmazione, perdi questi Mondiali insolitamente in onda nel pieno dellatv, a differenza del passato, quando siamo sempre stati abituati a vedere il Campionato del Mondo nelle prime settimane dell'... Grazie alla neve programmata al via la stagione sciistica La Federazione Internazionale al fianco del Comitato, le azzurre pronte ad emozionare. La prima manche alle 10.30 e alle 13:30 la seconda.Il teatro Rendano continua ad essere il principale attrattore per il pubblico che ama l'opera, ma resta il rammarico per la brevità della stagione lirica che ha visto in cartellone due soli spettacoli ...