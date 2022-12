Proteste in Iran | la denuncia dei medici | “Le donne vengono colpite al volto | al seno e ai genitali”

(Di giovedì 8 dicembre 2022)in, ladeiA poche ore dalla prima esecuzione di un manifestante condannato a morte per aver partecipato allein, emerge un’altra verità sconvolgente che riguarda leche prendono parte ai cortei anti-regime, le quali verrebberodalla polizia al, ale ai. Lo sostiene il Guardian che ha raccolto le denunce di numerosie infermieri impegnati a curare i risi in segreto per evitarne l’arresto. Secondo i dottori, infatti, la polizia utilizza fucili caricati a pallini di metallo o plastica sparando a distanza ...

... prigioniero condannato per un crimine presumibilmente commesso durante lein corso nel ... Si tratta della prima esecuzione ufficiale legata al movimento di protesta che scuote l'da quasi ...... la giovane curda morta a settembre dopo l'arresto per non aver indossato correttamente il velo e la cui morte ha scatenato un'ondata disenza precedenti inProsegue senza sosta la protesta in Iran contro il regime ed i suoi modi autoritari. Sembrerebbe che le forze di sicurezza iraniane sparino da distanza ravvicinata alle donne durante le manifestazioni ...