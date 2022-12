La macchina che risponde a qualsiasi domanda esiste e spaventa le Big Tech

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Veniamo da tempi difficili per chi insegue il futuro e cerca di anticiparne le mosse: la pandemia, il tramonto dei social-network-per-come-li-abbiamo-conosciuti, le fake news, l’ascesa dell’alieno TikTok, hanno riempito le pagine tecnologiche di un tono plumbeo. Il futuro sembrava finito, o in via di esaurimento, anche perché i pochi argomenti che sembravano elettrizzare gli appassionati di disruption – parola quanto mai abusata, buona per una slide di PowerPoint – si sono rilevati essere fuffa, o poco più. Parliamo del crypto – un settore attualmente in fase di implosione, con buchi da innumerevoli miliardi di dollari – e il metaverso, l’improbabile “pivot” deciso da Mark Zuckerberg, forse in anticipo di una decina d’anni rispetto le possibilità tecnologiche. Ecco, per parecchi anni abbiamo inseguito queste scie convincendoci che ci avrebbero condotto nel futuro, nel domani. Ma c’è ...