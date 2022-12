Giacomo Sabelli | studente di 22 anni morto in un incidente sull' Olimpica | era venuto a Roma per studiare

Ha lottato per quattordici giorni ma alla fine non ce l'ha fatta,, studente universitario di 22 anni, è morto in ospedale dopo che il 18 novembre scorso era stato coinvolto in uno scontro in via del Foro Italico a Roma , poco dopo la mezzanotte. In ...Il sinistro è risultato fatale per il giovane. Roma, incidente sull'Olimpica:morto a 22 anni Lo studente universitario di origine casertanastava ...Lo studente universitario di origine casertana Giacomo Sabelli stava percorrendo l’ Olimpica di Roma, quando la sua automobile è andata a collidere con altre due macchine. Si è trattato del più ...Ha lottato per quattordici giorni ma alla fine non ce l'ha fatta. Giacomo Sabelli, studente universitario di 22 anni, è morto in ospedale dopo che il 18 novembre scorso ...