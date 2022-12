Fisco | Italia resta prima nell’Ue per Iva non riscossa

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nel 2020 l’ha conservato ilto europeo dell’Iva non, il cosiddetto Vat Gap, con un ammanco stimato di 26 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal rapporto annuale sull’Iva redatto dalla Commissione Europea. In termini percentuali il nostro Paese è terzo, al 20,8%, superato solo da Malta (24,1%) e Romania (35,7%), ma essendo l’economiana molto più grande, in valori assoluti l’ammanco è di gran lunga il maggiore dell’Ue. Seguono la Francia (14 mld) e la Germania, con 11 mld di Iva non. In termini percentuali, i minori gap tra il gettito Iva stimato e quello effettivamente riscosso spettano alla Finlandia (1,3%), all’Estonia (1,8%) e alla Svezia (2%). Il gap complessivo nel 2020 è stimato a 93 mld di euro, o il 9,1% del totale ...

