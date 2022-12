Prima della Scala | la Casellati si presenta così | look pazzesco | si fermano tutti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La, oggi 7 dicembre 2022, un evento iconico, tra i più importanti nel panorama culturale italiano.e polemiche, come sempre: in scena va il Boris Godunov, ispirata al dramma omonimo di Puskin e alla Storia dello Stato russo di Karmazin. E in molti hanno puntato il dito: proprio di Russia, in questi mesi tribolati, si doveva parlare? Presente ovviamente Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, che arrivando al tempio dell'opera di Milano ha commentato: "Per me è lavolta, sono incuriosita, è una bella esperienza nuova". Presente anche Ursula von der Leyen, presidenteCommissione europea. Altro caso che ha fatto discutere è quello del palco reale, destinato alle autorità: il punto è che quest'anno sono troppe, insomma il palco più ambito è ...