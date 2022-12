Ombrone Grosseto oggi | Giani | ' Il fiume non è esondato | è la golena' - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Impressionante la foto dall'alto. Ma come segnala il presidente della regione Toscana: 'Non ci sono ...

Impressionante la foto dall'alto. Ma come segnala il presidente della regione Toscana: 'Non ci sono ...... l'amministrazione comunale sarà infatti alle 17 a Istia d'(piazza della Mura), alle 18 al Cassero senese , alle 18.30 in piazza della Vasca , e alle 19 a Marina di. Ma non è tutto. ...Torrenti e fiumi esondati, abitazioni e strade allagate: persone salvate dalla violenza dell’acqua. Danni a ponti e condotte ...GROSSETO - “Il nostro territorio ai primi nubifragi si dimostra ancora una volta fragile. Occorre che si proceda in maniera spedita con le opere di messa ...