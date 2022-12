LIVE Arsenal-Juventus 1-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50che parte bene ma poi dopo la rete dell’non riesce mai veramente a reagire. Serve qualcosa di diverso nel secondo tempo. A tra poco per la ripresa del gioco! 45? Niente recupero,iltempo,Women 1-0. 43? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 41?che deve fare di più per arrivare al pareggio. 39? Fuorigioco di Blackstenius. 37? Boattin salva su Blackstenius al momento del tiro in porta. 35? Ritmi molto più lenti in questo momento. 33? Cross sbagliato Catley chesul fondo. 31? Tiro improvviso di Blackstenius che sfiora la traversa. 29?in difficoltà in fase di costruzione della ...