Formazioni ufficiali Antalyaspor-Napoli | amichevole 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ledi, match. Continua il ritiro in Turchia per gli azzurri di Spalletti che torneranno in campo oggi in un test contro l’, formazione che si trova all’undicesimo posto in classifica nella Super Lig turca con 16 punti ottenuti in 12 partite. Calcio d’inizio alle ore 18.45 italiane. Queste le scelte dei due tecnici.: in aggiornamento: in aggiornamento SportFace.

Ledi Fiorentina - Always Ready , match amichevole 2022. I viola di Italiano sono impegnati oggi in un test amichevole contro la formazione americana, in Italia per una tournée. ...Ledi Inter - Salisburgo , match amichevole 2022. Seconda e ultima amichevole per i nerazzurri di Inzaghi nel ritiro a Malta dopo la sfida con lo Gzira United. Gli austriaci sono al ...Le formazioni ufficiali di Antalyaspor-Napoli, match amichevole 2022. Continua il ritiro in Turchia per gli azzurri di Spalletti che torneranno in campo oggi in un test contro l’Antalyaspor, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...