Stefano De Martino rivela qual è il consiglio più prezioso che gli ha dato Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 dicembre 2022) In una lunga intervista rilasciata al settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni” in edicola in questi giorni,Deha parlato della sua carriera e del programma che l’ha lanciato, Amici diDe. E proprio la conduttrice è stata la prima a credere in lui e nel suo talento, e nell’intervista il compagno di Belen Rodriguez hato che ilpiù importante per la sua vita e la sua carriera gliel’haproprioDericorda ilgli daDe“Sii te stesso” gli disseDea inizio carriera, e quelall’apparenza ...