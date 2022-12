Serena Bortone e il caso Memo Remigi | “I falsi non li perdono”

(Di martedì 6 dicembre 2022) La frecciatina di: “Inon li” Continua il botta e risposta tradopo ildella molestia subita da Jessica Morlacchi nel corso del programma Oggi è un altro giorno. Ospite di Non è l’Arena, infatti,ha rivelato di non aver ricevuto neppure una telefonata dadopo il suo allontanamento dalla Rai. “Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata” ha dichiaratonel programma di Massimo Giletti. Lanon ha commentato le dichiarazioni del cantante, ma, nel corso ...

Ospite dia Oggi è un altro giorno e fresca del passaggio in finale a Ballando con le stelle ( grazie al "salvacondotto" ), Iva Zanicchi ha dato vita all'ennesimo atto della sua ...risponde alle parole di Memo Remigi e lo fa senza fare il suo nome. La conduttrice non lo perdona. Memo Remigi a distanza di qualche settimana è tornato a parlare di quanto accaduto a ...A Oggi è un altro giorno , Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini , ospiti di Serena Bortone . Saranno loro ad aprire la puntata di ...Continua il botta e risposta tra Serena Bortone e Memo Remigi dopo il caso della molestia subita da Jessica Morlacchi nel corso del programma Oggi è un altro giorno. Ospite di Non è l’Arena, infatti, ...