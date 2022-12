Mondiali Qatar 2022 | oggi in TV | dove vedere le partite degli ottavi | orari e diretta streaming

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 dicembre 2022) Per i6 dicembre si svolgono due incontri validi per glidi finale: ecco a che ora evederli e le probabili formazioni5 dicembre per idiscendono in campo Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera. Gli incontri si potrannoin televisione Portogallo-Svizzera, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni. Siamo entrati nella fasedi finale ad eliminazione, chi vince può continuare a coltivare il sogno mondiale, chi perde torna a casa. In caso di parità al 90? si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. ...