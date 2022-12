Berrettini | l' Arabia per il riscatto Ricco torneo con cinque Top 10 - Sport - quotidiano net

Matteo, 26 anni, è attualmente numero 16 del ranking mondiale. In questa stagione ha vinto i tornei di Stoccarda e del Queen'sMatteoaffronterà l'ultimo torneo stagionale dall'8 al 10 dicembre, con diversi big all'avvio: "Non sono mai stato inSaudita. Sarà un torneo difficile perché il livello dei ...Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz completano il tabellone della Diriyah Tennis Cup, la ricca esibizione in programma in Arabia Saudita da giovedì 8 a sabato 10. Hanno annunciato la loro presenza i To ...E questa credo sia stata la cosa più importante". Il ritorno in campo di Matteo Berrettini sarà nella Diriyah Tennis Cup dall'8 al 10 dicembre prossimi: "Non sono mai stato in Arabia Saudita. Sarà un ...