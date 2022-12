Manovra | Renzi | ' scandaloso dare soldi a squadre serie A con problemi di bilancio'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Trovoche in unache aumenta il costo della benzina e delle sigarette, ivengano dati alledi calcio diA perché hannodi. Per me è uno scandalo assoluto". Lo scrive Matteonella sua enews. "Capisco che il calcio porta voti. Capisco che molti editori hanno una squadra di calcio. MaallediA è una vergogna assoluta. Queidiamoli alle società che fanno sport con i giovani, diamoli ai volontari, diamoli alla cultura. Non allediA", aggiunge il leader di Iv.

