La verità di Meloni su contanti | Pos e Reddito | Vi mostro i miei quaderni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Giorgiaapre il suo ufficio di Palazzo Chigi alla diretta Facebook. Un appuntamento che avrà cadenza settimanale. Si chiamerà "Gli appunti di Giorgia" e sarà il momento in cui il premier affronterà «i temi più caldi e interessanti». La prima puntata è dedicata a tre questioni principali: tetto al contante, pagamenti col bancomat e riforma deldi cittadinanza. In poco più di venti minuti il presidente del Consiglio cerca di smontare le critiche delle opposizioni e di spiegare le proprie ragioni. Sulla scrivania, alle sue spalle, sono poggiati tre alberelli in miniatura a riproduzione del Tricolore. «In molti mi chiedono perché io giri sempre con un quaderno d'appunti», esordisce, mostrando un'agenda blu con il suo nome in stampatello seguito da una stella. «Io giro sempre con un quaderno d'appunti perché scrivo ...