Inter | Bellanova | ' ' Il match col Napoli può decidere una stagione

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022): ''Abbiamo una partita fondamentale che puòuna, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara" Raoul, esterno destro dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone ai microfoni di Tuttomercatoweb, dopo l'amichevole vinta per 5-1 contro lo Gzira: "Era importantissimo iniziare nel migliore dei modi, dobbiamo prepararci per la ripresa della. Abbiamo una partita fondamentale che puòuna, noi cerchiamo di dare il 100% in allenamento e nelle amichevoli e vedremo come arriveremo a questa gara". Si sente questa sosta? "Come la stiamo vivendo noi, lo stanno facendo tutti gli altri quindi non dobbiamo aver scuse. Dobbiamo ...