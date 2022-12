Comune di Castelli | Concorso per 1 Operaio Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Operatoree Conduttore di Macchine operatrici Complesse, il Personale idoneo sarà inquadrato in categoria B. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatoree conduttore di macchine operatrici complesse) categoria B, posizione economica B1, presso ildi(TE). Requisiti ed Invio della Domanda Le modalità di partecipazione ed i requisiti sono disponibili presso l'ufficio ...