Atletico | Valverde conta su Iaki Williams per giocare in Coppa contro il Sestao

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 2022-12-05 12:41:52 Giorni caldissimi per il calcio iberico!è tornato. L’attaccante dell’Athletic torna al Lezama dopo aver partecipato ai Mondiali con il Ghana. L’attaccante rojiblanco ha intervistato da, ha avuto il tempo di parlare con i compagni e ha tenuto anche un incon medici e fisioterapisti. Il maggiore dei fratelliavrà una settimana di ferie: sarà in condizione dil’ultima partita di questo curioso assetto invernalel’Udinese. La parte anteriore La visita a Lezama era in attesa di concordare quale sarebbe stato il suo piano di reincorporazione. alla formazione. Il nazionale è stato rilasciato dalla sua squadra il 3 dicembre emanterrà con lui lo stesso piano di Simón e Nico ...