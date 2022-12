“Oriana lo sta menando” GF Vip | botte da orbi nella notte | la venezuelana è una furia VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una scena che non è piaciuta a nessuno quella traMarzoli e Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Dopo le recenti polemiche dovute al loro rapporto, è arrivato anche un gesto (anzi una serie) che non sono minimamente piaciuti al pubblico del GF Vip. Ma cosa è successo? In pratica lascherzando, ha dato degli spintoni e dei calci ad Antonino, facendo inre le fan del gieffino. C’è però da specificare chestava davvero giocando con lui. Tuttavia, le famose , GinTonic non ci sono andate leggere. “Scherzavano? – scrivono – Ok. Ma se al posto di lei ci fosse stato Antonino o qualsiasi altro uomo l’avreste già mandato al patibolo. Due pesi e due misure”. “Non mi interessa perché l’ha fatto, ma sono gesti violenti. Se l’avesse fatto un maschio sarebbe già stato massacrato da tutti voi ipocriti”. ...