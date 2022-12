Spunta il vero motivo della morte di Elisabetta II | “…aveva un tumore”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 dicembre 2022) A quanto pare la dipartitaReginaII è da attribuirsi a un cancro di cui soffriva da tempo e che l’aveva colpita al midollo osseo. Sembra però che sul certificato disia stata indicata laper vecchiaia. Lo scorso 8 settembre 2022 la Reginaè morta lasciandosi alle spalle, a 96 anni, settant’anni di regno e tutte le esperienze vissute come sovrana d’Inghilterra. A quanto pare, stando alle ultime notizie circolate la Regina sarebbe morta per un cancro e non di vecchiaia come invece si era ufficialmente comunicato. Tale ricostruzione sarebbe in ogni caso da verificare e quello che è certo è che 96 anni non sono una passeggiata neppure con un raffreddore, per cui ogni minimo scompenso potrebbe creare delle difficoltà di ripresa in un corpo tanto ...