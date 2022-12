Calciomercato.com

Dalla denuncia del degrado di alcune zone di Roma, siamo passati ad altre città, girando l'Italia daa Milano, da Pescara a Firenze. All'inizio le persone avevano un po' dinel vederci ...... due squadre anche a Roma con i "Lumiere" e i "Roma 81"; "Obiettivo Uomo" di. La speranza ... ad oggi, la ripresa risulta difficile: ladi contrarre il covid è ancora troppo forte per ... Napoli, paura di perdere Kim: chi può sostituirlo Paura la scorsa notte ai Quartieri Spagnoli. Due giovani militari americani, in servizio su una nave in rada nel porto di Napoli, ...I cittadini residenti nell'area rossa, che non hanno provveduto autonomamente a trovare ospitalità in altre abitazioni o presso parenti o amici, sono stati trasportati al centro predisposto presso il ...