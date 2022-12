Moira Orfei | che fine hanno fatto i figli dopo la sua morte | ridotti così

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 dicembre 2022) La regina del Circo italiano ha lasciato in eredità ai suoila sua arte. Come sono diventati oggi Stefano e Lara? Non si può parlare di Circo senza nominare, e viceversa. Considerata la vera e unica regina dell’arte circense italiana, la bellissimaci ha lasciati nel 2015 a quasi 84 anni di età. Inconfondibile fino alla, il suo look da bambola è rimasto immutato negli anni. Occhi bistrati di nero, rossetto rosa fucsia, la pelle di porcellana su cui spiccava un neo accanto alla bocce a i capelli raccolti a turbante. Uguale negli anni,, bellissima anche a 80 anni. Sposata con Walter Nones, anche lui circense, dal loro matrimonio sono nati Stefano nel 1966 e Lara nel 1970. Ma cosa fanno oggi? Stefano e Lara: la vita...