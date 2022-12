Ginnastica artistica | Campionati Italiani di categoria | spiccano i sigilli di Cereghetti e Guicciardi | tutti i risultati

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) A Padova sono andati in scena idiper quanto riguarda lafemminile. Ricordiamo che a questa competizione non possono partecipare le atlete che gareggiano con frequenza alle competizioni internazionali: ad esempio le Fate non potevano scendere in pedana. A imporsi tra le seniores 2 è stata Caterina, che ha trionfato con 53.475 (13.350 e 13.500 al volteggio, 13.800 alle parallele, 13.350 alla trave, 12.900 al corpo libero), capace di precedere con ampio margine Marta Uggeri (50.425), Alexia Angelini (50.350) e Francesca Noemi Linari (50.150). Tra le seniores 1 è invece arrivato il sigillo di Nunzia Dercenno: l’atleta dellaSalerno è salita sul gradino più alto del podio con 50.475 (12.050-13.000, ...