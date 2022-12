Francia-Polonia | Deschamps | “Rispetto molto i nostri avversari | sarà difficile”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Tutte le partite sono difficili, tutte le squadre sonoben preparate. A prescindere dalle Nazioni, i giocatori giocano in buone squadre, in buoni campionati e alcune Nazionali hanno una grinta maggiore”. Lo ha detto il ct della, Didier, alla vigilia degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la: “Hanno dovuto difendersinelle tre partite del girone ma lo hanno fattobene. È una squadra competitiva, con uno zoccolo duro di giocatori che hanno una buona esperienza internazionale, come Szczesny, Glik, Lewandowski, Krychowiak, Zielinski e Grosicki. Li rispettiamo”. L’obiettivo è quello di limitare Lewandowski: “Èefficace in area. Dobbiamo essire bravi nel limitarlo. Meno palloni ha, ...