Zuppa di Porro 2 dicembre 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022)didel 2: rassegna stampa quotidiana in diretta. L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

diGuarda questo video su YouTube Il 29 novembre è uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare su tutte le piattaforme digitali. 00:00 Pnrr , il retroscena ...* * * SulladiAndrea Ruggieri scrive: "E secondo me, se il partito fondato dal Genio ( Silvio Berlusconi , per l'appunto) ma che così poco somiglia al suo Presidente, non si dà un ... Follia Ue: dovremo “riusare” bottiglie e lattine Nella Zuppa di Porro, la video rassegna stampa quotidiana del giornalista Nicola Porro, si torna a parlare della querela ricevuta da ...La prima intervista da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni al Corriere della Sera accende la fantasia di Nicola Porro. Nella sua video-rassegna quotidiana Zuppa di Porro, il conduttore di Quart ...