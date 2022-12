Mondiali 2022 | le lacrime di Suarez e quelle dei coreani

La partita di Cristiano Ronaldo contro la Corea del Sud è durata solo 65 minuti. Il ct portoghese Santos infatti, con la qualificazione in tasca, ha deciso di risparmiare al suo fuoriclasse qualche ...La Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G , fondamentale per ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Giovanissimi anche i due talenti del Borussia Dortmund, Adeyemi e Moukoko, rispettivamente 20 e 18 anni, senza dimenticare i talenti già affermati, dal 23enne Havertz al 26enne Sané, pilastro del ...