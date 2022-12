(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari. "Il target sono soprattutto anziani e soggetti fragili", ha detto il ministro della Salute. "C'è stato un rialzo dei casi, ma le terapie intensive sono sotto il livello di guardia ed è questo cui bisogna guardare principalmente". Scattano da oggi le multe agli over 50 e fragili non vaccinati

Sky Tg24

... in centinaia protestano contro le restrizioninello Xinjiang in Cina Cina, nuovi allentamenti alle restrizioni anti -: "Quarantene a casa per i positivi", nonostante i lockdown in ...Cina, 01 dicembre 2022 Colloquio di tre ore a Pechino tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente cinese, Xi Jinping. Ecco la stretta di mano tra i due. Ebs Covid, le news. Schillaci: "Al via campagna vaccini". La Consulta salva l'obbligo Palermo riuscirà, adesso ne siamo tutti più consapevoli». La pandemia da Covid ha cambiato qualcosa nel suo modo di fare musica «Ha cambiato me, la mia visione del tempo e i miei progetti. La musica ...La Corte Costituzionale "salva" l'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. La Corte ha ritenuto inammissibili e non ...