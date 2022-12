Salvini | Minniti | Mogherini denunciati | Ong fuori controllo Cosa hanno fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Centro europeo per i diritti umani e costituzionali (Ecchr) ha presentato una denuncia penale alla Corte dell'Aja contro Matteo, in quanto ex ministro dell'Interno, Marco, ex ministro dell'Interno, e Federica, ex Alto rappresentante della Ue per “crimini contro l'umanità nei confronti di migranti e rifugiati”. Sono stati, tra gli altri, anche l'ex e l'attuale premier maltesi, Robert Abela e Joseph Muscat. L'accusa è di "complicità" con la Guardia costiera libica nella "privazione della libertà". Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale alla Statale di Milano che ha lavorato al caso, ha spiegato a Repubblica di aver “lavorato su dodici episodi di intercettazioni di migranti che dimostrano la violazione di molte leggi internazionali. Il contesto in cui tali ...