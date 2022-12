Mondiali | Germania; Mueller | un disastro assoluto

Risultato clamoroso tra Giappone e Spagna , con i nipponici che hanno battuto la squadra di Luis Enrique per 2 - 1 qualificandosi per gli ottavi ed eliminando la. Una vera e propria impresa sportiva per i giapponesi, che hanno chiuso al primo posto nel girone contro tutti i favori del pronostico. Farà però discutere il secondo gol di Tanaka , ...MULLER FERMO AL 2014 - 10 gol in due, un ritmo che gli avrebbe consentito di superare ... poi il nulla: Thomas Muller ha dimostrato ancora una volta che non è più unaper lui . Zero ...Morata porta in vantaggio la squadra di Luis Enrique, piuttosto distratta nella ripresa contro i determinatissimi asiatici, che negli ottavi se la vedranno ...Ai nordafricani, infatti, basta un pareggio contro il già eliminato Canada per raggiungere gli ottavi di finale di un mondiale per la seconda volta nella sua storia. Alle 20 la Germania è obbligata ...