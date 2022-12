America’s Cup | qual è l’equipaggio di Luna Rossa? La crew in allenamento con Spithill e Tita

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è tornata ad allenarsi negli ultimi giorni nelle acque di Cagliari dopo aver riparato l’albero maestro che si era rottoche settimana fa in porto. Il sodalizio italiano ha testato il prototipo, anche se le condizioni meteo non hanno aiutato più di tanto. Gli uomini dello skipper Max Sirena stanno raccogliendo dati importanti, che serviranno poi a costruire l’AC75, ovvero la barca che parteciperà allaCup 2024. Mancano meno di due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena a Barcellona (Spagna), e fervono i preparativi per cercare di battere le altre sfidanti (Alinghi, Ineos Britannia, American Magic) e meritarsi la super sfida contro Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. Chi era presente su...