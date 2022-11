Manovra 2023 | i punti chiave | tagli a pensioni e reddito Sfida all' Ue sui contanti

Ieri, al testo definitivo della, al capitolo risorse per il trasporto pubblico locale e di ... si parte con 50 milioni per ciascun anno, 2024 e 2025. Si passa ai 200 milioni complessivi ...Niente più ritocchi: Mattarella firma il testo della. Ora parte la girandola degli emendamenti. A disposizione 400 milioni. Nuovi criteri d'accesso, si sgonfia Opzione donna. Parte la Flat ...Niente più ritocchi: Mattarella firma il testo della manovra. Ora parte la girandola degli emendamenti. A disposizione 400 milioni. Nuovi criteri d’accesso, si sgonfia Opzione donna. Parte la Flat tax ...Intanto dopo l'incontro tra il governo e i capigruppo della maggioranza sulla manovra è emerso che i fondi che il Mef ... dei sistemi informativi ci sono 70 milioni per il 2023, 90 per il 2024, 110 ...