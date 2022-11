Calendario biathlon oggi | Kontiolahti 2022 | orari 30 novembre | startlist | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Secondo giorno di gare a, in Finlandia, sede della tappa d’apertura della Coppa del Mondo di-2023. Dopo la 20 km Individuale maschile, è la volta della medesima specialità al femminile sui 15 km. Una prova complicata in cui saranno richieste gestione dello sforzo, velocità sugli sci stretti e precisione al poligono, come logico sia. Saranno cinque le azzurre al via. Come è accaduto ieri con Tommaso Giacomel, anche Dorothea Wierer sarà la prima a partire. La campionessa altoatesina, infatti, inizierà la sua prova con il pettorale n.1 e ci si augura che la prestazione finale sia migliore di quella di Giacomel. Fari puntati poi su Lisa Vittozzi: la sappaddina, reduce da un periodo di difficoltà specialmente nelle serie di tiro a terra, vuol iniziare l’annata con il piglio giusto e partirà con il numero 32. A ...

