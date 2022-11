Si dimette tutto il cda della Juve Agnelli compreso

(Di martedì 29 novembre 2022) Laazzera il consiglio di amministrazione. Si dimettono in blocco il presidentee tutti i consiglieri, una decisione presa all’unanimità dopo il cda straordinario di ieri. Lasciano, in L'articolo proviene da il manifesto.

La Juventus ha azzerato il Consiglio di Amministrazione. Lasciano tutti, a partire dal presidente Andrea Agnelli . Le dimissioni in blocco sono arrivate all'unanimità dopo un consiglio straordinario ...quanto sopra considerato, al fine di rafforzare il management della Societa', il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire l'incarico di Direttore Generale al dottor Maurizio ...Si dimette tutto il Consiglio d’amministrazione della Juventus. Con il presidente Andrea Agnelli, lasciano tutti i consiglieri. Oltre ad Agnelli, a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un co ...Tutti dimessi, il presidente Andrea Agnelli compreso. Le dimissioni in blocco del Consiglio di amministrazione della Juventus sono arrivate all'unanimità dopo un consiglio straordinario che si è ...