Si chiude con grande successo a Piacenza l’11° Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti

(Di martedì 29 novembre 2022) Siconl’undicesima edizione deldeidei, svoltasi il 26, 27 e 28 novembre 2022 ain collaborazione conExpo: un’edizione da record, che conferma ormai l’importanza e la centralità di questo evento nel mondo del vino italiano. A parlare sono i numeri, con 24mila ingressi totali (+ 20% rispetto all’edizione 2021) e 870presenti. La scelta di dedicare ai banchi d’assaggio tutti i tre padiglioni della fiera e la costruzione di una tensostruttura per ospitare la ristorazione è risultata vincente, consentendo non solo di dare spazio a tutti iche ne hanno fatto richiesta, ma al contempo di creare uno spazio che, ...

L'Unione Sarda.it

Quando la Dinamo sembra prendere un vantaggio, il Paok la riapre, nell'incredibile finaleRiley ... l'ultimo possesso se lo gioca Hands che sbaglia la tripla vittoria, Bendziusdalla lunetta ...AGI - L'Inghilterrala fase a gironi di Qatar 2022un successo contro il Galles, strappando il pass per gli ottavi di finale da prima classificata del Gruppo B. All'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan finisce 3 ... Karate: Gino Emanuele Melis, si chiude con due medaglie un 2022 ricco di soddisfazioni Pertanto l'amministrazione comunale ha provveduto a disporre il divieto del traffico veicolare, chiudendo via Ospedale, nella corsia in salita a partire dall'incrocio con via San Giorgio (di fronte ...Comincia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: i primi due saranno Olanda-Usa e Inghilterra-Senegal. Dopo che nel ...