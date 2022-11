Mondiali | in Qatar si fa la storia | Frappart primo arbitro donna

(Di martedì 29 novembre 2022) In risposta alle critiche per le violazioni dei diritti delle donne, insi fa la: per la prima volta nelladei, undirigerà una partita. Un onore che ...

Sarà il terzo incrocio aidopo quelli del 1974 e del 1978: il bilancio è di una vittoria a ... Ma Robert Lewandowski non vuole essere da meno: la seconda marcatura inpagherebbe 4 volte ......scenderanno in campo per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale del. ... Sinora le due nazionali si sono affrontate solo due volte alle finalicon un bilancio in ...Sarà la prima sfida nella fase finale di Coppa del Mondo ad avere come arbitro una donna: la delicata sfida è in programma giovedì 1° dicembre.Per la prima volta nella storia dei Mondiali, un arbitro donna dirigerà una partita. La francese Stephanie Frappart è stata infatti designata per la partita Costa Rica-Germania, partita del girone E, ...