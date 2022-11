Manchester United | occhi in Spagna per il centrocampo

Dopo la separazione dal, Cristiano Ronaldo dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Il fuoriclasse portoghese è attualmente impegnato con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar, ma dopo la fine della ...Commenta per primo Dal ritiro dell'Inghilterra, l'attaccante Rashford manda un messaggio di riconoscenza all'ex compagno di squadra portoghese: 'Ildeve essere grato a Cristiano Ronaldo '.Il noto procuratore Beppe Accardi è intervenuto a "Viola Amore Mio", programma in onda su Radio Firenzeviola. Su Coppola del Verona: "Non so se è fattibile, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...