Qatar 2022 | dopo magie e record Richarlison e CR7 tornano in campo

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –l’esordio col ‘botto’, l’astro nascente del Brasile,e Cristiano Ronaldoinper le rispettive sfide di Selecao e Portogallo contro Svizzera e Uruguay. Nel match d’esordio avinto 3-2 contro il Ghana, CR7 è andato in rete su rigore tagliando un nuovo traguardo: quello di marcatore in 5 edizioni della coppa del mondo (Germania 2006, Sud Africa 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e). Ora l’ex attaccante di Juventus, Manchester United e Real Madrid sogna la rivincita contro l’Uruguay, quattro anni fa in Russia infatti il Portogallo venne eliminato 2-1 negli ottavi proprio dalla Celeste, grazie a una doppietta di Cavani. Nel match valido per il gruppo G è atteso da una conferma l’attaccante brasiliano ...

- Quando nel 2018 John Herdman disse ai suoi giocatori che l'obiettivo del Canada era qualificarsi ai Mondiali in, pochi lo presero sul serio. Lui mise un dvd con la partita tra Canada e ...L'attaccante dell'Athletic Bilbao è protagonista con la Spagna di. Contratto fino al 2024 per il giovane centravanti, per il quale i bianconeri monitorano ...Il ct dei Leoni Indomabili non ha parlato del 'caso' Onana.AL WAKRAH (QATAR) (ITALPRESS) - 'Sono molto soddisfatto della prestazione odierna. I ...Pirotecnico pari tra Serbia e Camerun. Il portiere escluso dal Mondiale per motivi disciplinari. La Fifa apre un provvedimento contro squadra tedesca. Pareggio in Giappone per la squadra giallorossa ...