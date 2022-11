Iran | Unicef | 50 bambini morti | basta violenze

Servizio Informazione Religiosa

Iran: Unicef, "proteggere i bambini da ogni forma di violenza durante i disordini pubblici" L'Unicef condanna quanto sta accadendo in Iran e si dice "profondamente preoccupato per le continue incursioni e perquisizioni condotte in alcune scuole". L'Unicef condanna «tutte le violenze contro i bambini e chiede di porre fine a tutte le forme di violenza e abuso che, secondo le notizie arrivate, hanno causato la morte di oltre 50 bambini e il ferimento di molti altri durante i disordini pubblici in Iran. "Le scuole devono sempre essere luoghi sicuri per i bambini", ammonisce l'Unicef. La Repubblica islamica dell'Iran è parte della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.